Власти Перми объявили аукцион на автобусный маршрут №60

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Администрация Перми объявила аукцион на осуществление регулярных перевозок пассажиров по автобусному маршруту № 60 «ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь».

Максимальная цена контракта составляет 10 млн руб. Заявки на аукцион принимаются 18 ноября. Сам аукцион планируется провести на следующий день.

На маршруте будут работать максимум 12 автобусов. При этом сам маршрут остался без изменений, то есть автобусы будут ездить по ул. Якутской.

Согласно требованиям, прописанным в техзадании, максимальный срок эксплуатации автобусов должен быть не более 12 лет, класс транспортного средства — большой, а экологический класс — не ниже Евро-3. Также требуется, чтобы не менее 20% автобусов на маршруте использовали в качестве моторного топлива природный газ.

Кузов автобуса должен быть полунизкопольный или низкопольный и окрашен в бело-красный цвет. Также в каждом автобусе должна быть система отопления, вентиляции, видеорегистраторы, переносные валидаторы и автоинформаторы остановочных пунктов.

В проекте договора, опубликованном на сайте госзакупок, видно, что контракт на маршрут №60 подпишут на год — он будет действовать лишь до 30 ноября 2020 года.

Отметим, что ранее власти Перми заявили о намерении заключать не однолетние, а пятилетние контракты. Но пятилетние контракты пока ни разу не разыгрывались.