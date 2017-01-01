Букмекеры дают «Парме» фору в 20 очков в матче с «Химками»

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Фото: БК «Парма»

Букмекеры считают абсолютным фаворитом подмосковную команду в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ «Химки — «Парма». Игра состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

На победу хозяев установлен коэффициент 1,01, на победу «Пармы» — 16,0. Букмекеры установили высокий «тотал» по набранным очкам «Химками» — 98. При этом установлен большой порог «форы» — 20 очков. То есть в случае ставки на «Парму» в разделе «фора» она будет выигрышной даже в случае проиграша пермской команды с разницей менее 20 очков. Коэффициент на фору составляет 1,90.



Отметим, что «Химки» являются лидером чемпионата: команда выиграла все шесть проведённых матчей. «Парма» же расположилась на 11-м месте с одной победой и четырьмя поражениями.