Участникам акции «Тёплый забег» удалось собрать для тяжелобольных детей 1,5 млн рублей

Средства предназначены подопечным проекта «Вернуть будущее» — воспитанникам и выпускникам интернатов для детей с инвалидностью

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 10 ноября, в Перми в третий раз состоялась благотворительная акция «Тёплый забег». На старт спортивного мероприятия вышли порядка почти 2 тыс. бегунов разных возрастов. Вместе с болельщиками акция собрала 4 тыс. человек, сообщают организаторы забега.

По предварительным данным, участникам акции «Тёплый забег» в этом году удалось собрать 1,5 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Все средства будут направлены тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим».

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— В прошлом году участники забега собрали 1 млн рублей на помощь подопечным проекта «Вернуть будущее» — воспитанникам и выпускникам интернатов для детей с инвалидностью. В результате более 100 ребят получили консультации реабилитологов по подбору оборудования, которое поможет им встать на ноги, а 6 человек при поддержке кураторов начали самостоятельную жизнь вне интерната.

В этом году бегунам были предложены трассы на 2,5; 5 и 10 км. Также впервые в забеги приняли участие дети, они преодолели дистанцию в 600 метров.

«Тёплый забег» организует фонд помощи детям «Дедморозим» и Первое Пермское Беговое сообщество по поддержке «ОДК-Стар» и «Сбербанка России». Генеральный спонсор «Тёплого забега» — Пермский филиал Группы «Т Плюс», крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.