В 2020 году в Прикамье начнут строить дома для переселенцев из аварийного жилья по нацпроекту

Твитнуть Поделиться Поделиться

В 2020 году правительство Прикамья совместно с муниципалитетами начнёт реализацию проекта по закупке благоустроенных квартир в новостройках для переселения граждан из аварийного фонда. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Новое жильё будет приобретаться в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.

Расселение пермяков из аварийного фонда по такой модели пройдёт в 12 муниципалитетах: Бардымском, Большесосновскои, Осинском муниципальных районах, Верещагинском, Красновишерском, Краснокамском, Оханском, Соликамском и Чайковском городских округах, Перми, Кунгуре и Губахе. «В данных районах сосредоточено 75% от общего объёма аварийного фонда в крае, поэтому для нас важно быстрее расселить именно их», — уточняют в минстрое.



Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации программы расселения, — это качество жилья или в принципе отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Благодаря тому, что Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда, нам удастся этот вопрос решить.

Новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже.



Жильё будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.



Всего в 2020 и 2021 годах планируется закупить жилые помещения общей площадью 37,1 тыс. кв. м. В том числе в 2020 году — 19,2 тыс. кв. м; в 2021 году — 17,9 тыс. кв. м. Стоимость закупки составит более 1,6 млрд руб.: в 2020 году — 845 млн руб., в 2021 году — 799 млн руб.



Начало строительства планируется в январе 2020 года.



Напомним, в текущем году из запланированных 90 тыс. кв. м​ ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ уже досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Ещё три муниципалитета — городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы — на конец года ликвидируют весь аварийный фонд в своих территориях, признанный таковым до 1 января 2017 года.