Управляющая рестораном оштрафована за пищевые отравления посетителей

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Судебные приставы взыскали с управляющей рестораном «L-12» административные штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, повлёкших причинение вреда здоровью людей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Проверка в ресторане «L-12», находящемся на ул. Ласьвинской, 12, была организована Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю в связи с расследованием случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди граждан, посетивших заведение.

В результате проведённого мероприятия было установлено, что управляющей при осуществлении руководства деятельностью в ресторане были допущены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.

В частности, над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенных выделений влаги, отсутствуют локальные вытяжные системы, объёмно-планировочные решения производственного помещения ресторана не предусматривают последовательность технологических процессов, допускается приём пищевых продуктов и продовольственного сырья без документов, подтверждающих их качество, не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов и правила товарного соседства, допущены к работе сотрудники без медицинского освидетельствования, не соблюдаются правила техники безопасности и многое другое.

«Постановлениями Роспотребнадзора управляющая заведением была признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 14.43 «Нарушение изготовителем требований технических регламентов, повлёкших причинение вреда жизни или здоровью граждан» и ст. 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ. В качестве наказания гражданка обязана была уплатить штрафы на общую сумму 25 тыс. руб.», — отмечают в ведомстве.

Должница в установленный законом срок штрафы не уплатила. Судебным приставом были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Но штрафные санкции также не повлияли на гражданку. Исполнить свои финансовые обязательства неплательщица решила только после визита сотрудника ФССП для наложения ареста на принадлежащее ей имущество.

В настоящее время вся сумма долга погашена.



