«Гортранс» объявил аукцион на закупку проездных за 1,7 млн руб.

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Внешний вид проездных билетов

Фото: Администрация Перми

МКУ «Городское управления транспортом» Перми объявило электронный аукцион на изготовление 34,3 тыс. единиц проездных документов на проезд в общественном транспорте. Сумма контракта — 1,7 млн руб. Таким образом, один проездной должен обойтись муниципальной организации не более чем в 51 руб. 87 коп.

Окончание приёма заявок запланировано на 11 ноября. Договор вступит в силу с момента заключения и до 31 декабря 2019 года.

В документации сказано, что изготовление и поставка товара «осуществляется в течение 14 календарных дней с момента получения заявки».

Длина проездного должна составить 8,5 см, ширина — 5,4 см. Каждый проездной должен быть снабжён чипом.

Из 34,3 тыс. проездных 22,3 шт. — гражданский проездной документ, 3 тыс. шт. — льготный проездной документ школьника, 9 тыс. шт. — льготный проездной документ студента.

Льготные школьные и студенческие проездные будут красного цвета, общий проездной вне зависимости от срока действия — зелёный.

Напомним, городские власти предлагают ввести пять видов проездных для нельготников. Проездной на сутки будет рассчитан на пять поездок и обойдётся в 130 руб. (если будет утверждён тариф на одну поездку в размере 26 руб., но этот вопрос должен быть окончательно решён на пленарном заседании гордумы в январе 2020 года).

Скидки начинаются со второго вида проездного — на 60 поездок. В этом случае его обладатель получит скидку в 10%. То есть одна поездка обойдётся в 23,4 руб.

Ещё один вид проездного — на месяц. Он рассчитан на 101 поездку. В этом случае каждая из них обойдётся обладателю в 22,1 руб.

Проездной на три месяца рассчитан на 303 поездки по 20,8 руб. каждая.

Самый длительный проездной — на год. Рассчитан на 1212 поездок по 15,6 руб. каждая. Такой проездной обойдётся в 18 907 руб.