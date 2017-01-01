В Перми запланировано раздвоение ул. Плеханова у въезда на шоссе Космонавтов Дополнительный «рукав» дороги проложат под опорами путепровода

Твитнуть Поделиться Поделиться

Существующий участок ул. Плеханова около ш. Космонавтов Фото: yandex.ru/maps/

В Перми запланирована реконструкция ул. Плеханова на участке от ул. Грузинской до шоссе Космонавтов. Главным элементом реконструкции станет раздвоение проезжей части на въезде на шоссе Космонавтов.

На эту тему состоялись публичные слушания в администрации Дзержинского района Перми. Как рассказала докладчик — сотрудник МКУ «Института территориального планирования» Лариса Мымрина, — переустройство пересечения ул. Плеханова и шоссе Космонавтов подразумевает «использование пространства под путепроводом (то есть через железную дорогу)».



То есть автомобили, двигающиеся по Плеханова к шоссе, будут выезжать на него не налево, как сейчас, а направо под путеповод, а далее, объезжая его, будут поворачивать на шоссе. Левый «рукав» останется, но для встречных автомобилей, то есть тех, кто поворачивает с шоссе.

По словам специалиста, проезжая часть останется с одной полосой в обе стороны. Реконструкция подразумевает обустройство тротуаров, освещения, дождевой канализации, а также укладку велодорожки. Правда, пока непонятно, с какой стороны улицы она будет. Ширина улицы останется в интервале 21—25 м, как и сейчас.

Как отметила докладчик, на сегодняшний день проекта планировки пока нет, «есть только намерение». Соответственно, «о каких-то сроках говорить рано».

При этом Генеральным планом такая реконструкция не подразумевается, там указано лишь обязательное пересечение Плеханова с шоссе без точного указания его обустройства.

Кроме этого, городские власти намерены обновить ул. Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых, Комбайнёров. Там будет заменено освещение, ливнёвка, обновлена разметка, высажены новые деревья. Кроме того, в планах — фактическое строительство ул. Маршала Жукова в Камской долине. Эта улица сейчас больше напоминает номинальную «просёлочную» дорогу за автосалонами, её хотят сделать «цивилизованной» двухполосной с освещением, тротуарами, ливнёвкой и так далее. Её значимость повышается из-за планируемого строительства в этом месте студенческого кампуса.

Жилой дом на Чернышевского, 23 Фото: yandex.ru/maps/

Наибольшие изменения, помимо участка ул. Плеханова, запланированы на ул. Сибирской. Её планируют продлить до ул. Чкалова через строящийся ЖК «Арсенал». Продлённая часть будет двухполосной, но проблема — в жилом доме по адресу ул. Чернышевского, 23 (расположен на пл. Карла Маркса). По предварительному проекту, продлённая Сибирская «накладывается» на правое крыло дома.

По словам Ларисы Мымриной, «допускается мысль» разбора части дома, но «это лишь один из вариантов». Но пока проекта планировки территории нет, поэтому возможны разные варианты «обхода» жилого дома. Сроки реализации реконструкции Сибирской также не определены.