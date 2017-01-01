«Молот-Прикамье» проиграл «Торосу» в овертайме

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в очередном матче чемпионата ВХЛ в гостях уступил «Торосу» из Нефтекамска — 4:3. Основное время матча закончилось вничью — 3:3. Хозяева забили победный год в овертайме.

За пермскую команду отличились Артём Марков, Михаил Калашников и Артур Чувиляев.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Хорошая игра, верили до конца, что сможем завоевать очки в этом матче. Приходилось все время отыгрываться, как по счёту, так и по игре. Соперник хорошо начал, очень активно играл, пришлось потерпеть. Удаления подпортили нам игру, некоторым приходится играть и в большинстве и в меньшинстве, а кто-то отдыхает. Некоторые игроки выпадают, что не должно быть в матчах с таким соперником.

После этого матча «Молот-Прикамье» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22-х матчей 24 очка.

Следующий матч пермяки проведут в Альметьевске, где 8 ноября встретятся с местным «Нефтяником».

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