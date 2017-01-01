«Счастливые субботы» в Демидково

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Проект «Счастливые субботы» в Демидково вызвал большой интерес у пермяков: билеты на тест-драйв всех четырёх программ 2 ноября были проданы за сутки. И организаторам каждый день поступают сообщения от желающих стать участниками этого проекта. Активизировались и мошенники, предлагающие продать билеты на «Счастливые субботы». Обращаем внимание, что ссылка на регистрацию и продажу билетов размещается на официальном сайте Демидково и в соцсетях санатория. Не обращайтесь за билетами к посредникам!

В проекте «Счастливых суббот» 9 ноября будет посвящено программе «Здоровье». Участников ждёт экскурсия, обед, скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика и цигун. Ведущие программы — Юлия Кузяева, кандидат медицинских наук, цигун-инструктор, Мария Шандренко, инструктор по скандинавской ходьбе.

16 ноября — на программе «Интеллект» встретятся поклонники интеллектуальных игр. Ведущий — Павел Шевченко, руководитель проекта «Интеллектуальная кухня».

23 ноября — в программе «Развитие» преподаватели Высшей школы экономики в Перми Дмитрий Гергерт и Анастасия Рылова помогут всем желающим заглянуть в мир будущего.

30 ноября — в программе «Творчество» будут рады всем, кто хочет провести день в творческой атмосфере и готов исполнить песню или прочесть любимые стихи. Заявлять свои номера в программу творческих посиделок можно заранее. А преподаватели музыкальной школы «Виртуозы» помогут связать все номера в один душевный концерт.

Стоимость участия — 1000 рублей. Дети до 5 лет — бесплатно (при условии самостоятельного трансфера). Если ребёнку нужно место в автобусе, то оплачивается детский билет на мероприятие 500 рублей. Дети 6-11 лет — 500 рублей. В стоимость входит: трансфер Пермь-Демидково-Пермь, обед, программа и кофе-брейк.

Уже сейчас можно запланировать и купить билеты на «Счастливые субботы. Здоровье» 9 ноября. Ссылка на регистрацию — schastlivye-subboty.timepad.ru/event/1106903/.

Если вы хотите остаться в Демидково ещё на сутки — рекомендуем заранее забронировать номер.

До встречи на «Счастливых субботах» в Демидково!