В Перми состоялись «нулевые чтения» бюджета города

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Сегодня в рамках семинара администрация города Перми представила на обсуждение проект бюджета на 2020 и 2021 —2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Напомним, что приоритетом нового бюджетного цикла для города остаётся сохранение социальной направленности бюджета, в частности, реализация национальных проектов по строительству дорог, школ и детских садов, спортивных объектов, расселению граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройству города в рамках исполнения указов президента.

В проекте бюджета предусмотрен целый комплекс мероприятий, призванных обеспечить развитие города, — как в части городского хозяйства, так и в социальной сфере. Также муниципалитет принял на себя новые расходные обязательства по предоставлению многодетным семьям города единовременной денежной выплаты взамен земельного участка, на условиях софинансирования обеспечения жильём молодых семей и увеличения заработной платы работников бюджетной сферы.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Депутаты Пермской городской думы задали главе города Дмитрию Самойлову и руководителям администрации ряд вопросов, которые возникли у них при проработке проекта бюджета и муниципальных программ.

Депутат Геннадий Сторожев отметил необходимость развития бюджета, в частности, увеличение средств на обновление подвижного состава для снижения темпа роста тарифов на проезд в общественном транспорте. Глава города Перми пояснил, что средств, выделенных в муниципалитет из краевого бюджета, достаточно для исполнения обязательств.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

О реализации мероприятий по ответственному отношению к животным хотел узнать депутат Илья Лисняк. Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал, что в бюджете средства предусмотрены, подготовка к мероприятиям ведётся.

Депутат Владимир Молоковских отметил положительную динамику в муниципальных программах, связанных с образованием, социальной поддержкой населения и семейным благополучием, и интересовался их финансированием. Заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева пояснила, что дополнительные средства будут получены в рамках федеральных проектов.

Депутат Олег Бурдин задал вопрос о комплексном благоустройстве индивидуального жилого сектора.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Бюджет внесён в срок и в соответствии с планом. Это проектно-ориентированный документ, направленный на результат, приоритетом по-прежнему остаются социальные обязательства. Учтены национальные проекты, инициативы губернатора и мнения депутатов. Бюджет на 2020 и 2021—2023 годы значительно вырос, и я уверен, что львиная доля наказов избирателей будет исполнена в установленные сроки!

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что в приоритете депутатского корпуса — реализация проектов.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

—Реализация проектов остаётся на контроле у депутатов, так как они связаны и с благоустройством, с жилищно-коммунальным хозяйством, строительством новых школ, садиков, решением проблем с ветхим и аварийным жильём, дорогами. Всё это важно для жителей города, и наша задача как их представителей — добиваться высоких результатов и исполнения их наказов!

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Наталья Мельник, депутат Пермской городской думы:

— Бюджет радует своими параметрами: в 2020 году увеличение достаточно серьёзное, на 40% увеличивается инвестиционная часть бюджета. Сам бюджет увеличивается на 6 млрд, и перед нами стоит очень большая задача по его исполнению.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Планы на ближайшую трёхлетку масштабны. Это участие города в реализации национальных проектов, подготовка к трёхсотлетию, развитие социальной инфраструктуры — эти направления в ближайшие три года являются определяющими. Сами показатели бюджета — колоссальные цифры, о которых несколько лет назад мы могли только мечтать. Сегодня они становится реальностью благодаря софинансированию из вышестоящих бюджетов. Мы выходим на качественно другой уровень в расселении аварийного жилья, реконструируем Дворец молодёжи, легкоатлетический манеж «Спартак», кроме того, построим два новых бассейна. Из других знаковых объектов — завершение работ на набережной и эспланаде, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта.

Проект бюджета будет рассмотрен на публичных слушаниях, комитетах и пленарном заседании Пермской городской думы 19 ноября.