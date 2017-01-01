Судебные приставы Прикамья взыскали в пользу банков с начала года более 2 млрд руб.

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За девять месяцев 2019 года судебными приставами Пермского края фактически закончено почти 17 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженностей с недобросовестных кредитозаёмщиков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В общей сложности банкам возвращено около 2 млрд 300 млн руб., что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.