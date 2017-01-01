Пермь заняла третье место по качеству дорог в рейтинге ОНФ


Дмитрий Енцов журналист
Поделиться

Пермь заняла третье место, после Белгорода и Казани, по качеству дорог. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

Критериями стали наличие разметки, её качество, обустройство пешеходных переходов и перекрёстков, освещение.

Последнее место в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах, в том числе на пешеходных переходах.

Поделиться

Быстрый поиск

общество дороги рейтинг