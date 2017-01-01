Пермь заняла третье место по качеству дорог в рейтинге ОНФ

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Пермь заняла третье место, после Белгорода и Казани, по качеству дорог. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рейтинг Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Критериями стали наличие разметки, её качество, обустройство пешеходных переходов и перекрёстков, освещение.

Последнее место в рейтинге занимает Калуга, где, по данным ОНФ, нет разметки на городских дорогах, в том числе на пешеходных переходах.

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