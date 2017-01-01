«Молот-Прикамье» проиграл второй домашний матч подряд



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«Молот» в упорной борьбе уступил 0:2 соседу по турнирной таблице — «Нефтянику» из Альметьевска.

Команды на протяжении двух периодов не могли открыть счёт. Но «Нефтяник» постепенно «перебросал» пермяков. Решающими стали заключительные пять минут игрового времени, когда гости смогли воспользоваться ошибками «Молота» и забить две безответные шайбы.

Итоговый счёт встречи — 0:2 в пользу гостей.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— По игре скажу: везёт тому, кто везёт. Были у нас прекрасные шансы забить. Но мы не забили, забил соперник.

Уже в среду начнется второй круг турнира. По итогам первого «Молот» занимает пока 12-е место. Следующим соперником пермской команды 6 ноября будет нефтекамский «Торос». Матч «молотобойцы» проведут на выезде.

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