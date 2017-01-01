Состояние зданий нового зоопарка проверят за 8 млн рублей

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Управление капитального строительства Пермского края объявило аукцион на комплексное обследование нового зоопарка. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,1 миллиона рублей.

Подрядчик должен приступить к исполнению работ в течение одного дня с даты заключения договора, а закончить за 45 дней. Заявки принимаются до 13 ноября, итоги конкурса подведут 15 ноября.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен определить реальное техническое состояние зданий и сооружений первой очереди нового зоопарка на улице Свиязева, 17в. Оценить качество конструкций, в частности — их прочность и сопротивление теплопередаче. Предоставить рекомендации по устранению обнаруженных нарушений.

Обследовать нужно грунт, основания и фундаменты зданий, несущие, ограждающие и связующие конструкции, а также перекрытия, причем выполненные из разных материалов: бетона и железобетона, кирпича и металла. К примеру, у металлических конструкций нужно оценить качество сварных швов, у железобетонных — определить прочность с помощью импульсивных и ультразвуковых приборов.

В обследование нужно включить инженерно-геологические изыскания — для выявления качеств грунта, на котором расположены строения. Победитель аукциона также должен подготовить планы этажей и разрезов зданий и сооружений.

Напомним, что полиция проводит расследование хищений при строительстве зоопарка.