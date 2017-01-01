В Перми установили три новых остановочных пункта

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С 1 ноября введены в эксплуатацию остановочные пункты «улица Тихорецкая» (по требованию), «улица Зои Космодемьянской» и «Граница районов». Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

Остановочный пункт «улица Тихорецкая» расположен в Орджоникидзевском районе на ул. Лянгасова, 2 в городском направлении. Там «по требованию» будут совершать остановку автобусные маршруты №48 «Чусовской водозабор — Автопарк» и №73 «микрорайон Январский — микрорайон Заозерье».

Остановка «улица Зои Космодемьянской», для автобусных маршрутов №11 «микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №12 «проспект Парковый — ОАО «Пермский завод силикатных панелей», расположена в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 58а в городском направлении.

В Орджоникидзевском районе по улице Новогайвинской в оба направления появился остановочный пункт «Граница районов». На нем будут совершать остановку автобусные маршруты №49 «микрорайон Заозерье — станция «Пермь-2» и №53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон».

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