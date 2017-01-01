В Перми самый низкий уровень «серых» зарплат

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Стал известен рейтинг городов с «серыми» заработными платами в России среди массовых профессий, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа».

Онлайн-опрос проводился с 30 августа по 18 сентября, в нем приняли участие 1 тыс. 70 совершеннолетних работников массовых профессий со всей страны.

В ходе исследования выяснилось, что в среднем «серый» заработок у россиян составил 16%, а полностью «белая» зарплата у 82% респондентов.

Самым «непрозрачным» городом названа Тюмень — 21% участников заявили о «серой» зарплате и 73% о белой. Чуть меньший процент людей получает зарплату в конверте в Нижнем Новгороде — 20%, а «белую» — 79%.

Самым «прозрачным» городом стала Пермь. «Белую» зарплату получают 86% респондентов, а «серую» — лишь 11%.