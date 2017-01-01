В художественной галерее откроется выставка пермского скульптора

Твитнуть Поделиться Поделиться

Альфиз Сабиров, скульптура «Аю бала»

Фото: Пермская государственная художественная галерея

Выставка скульптур малых форм из бронзы и гипса «Ул Яу Яз» (6+) молодого скульптора Альфиза Сабирова, откроется в Пермской художественной галерее 7 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе галереи.

Название выставки «Ул Яу Яз» отсылает к повествованию о вечном пути мифического героя. «Ул», в переводе с татарского «сын», рассказывает о рождении избранного ребенка, которому предстоит стать великим сыном своего народа. «Яу» — «враг» — это картина борьбы, страданий и подвигов героя, окруженного многочисленными мифическими существами. «Яз» — «весна» — это преображенный герой, вознагражденный весенним обновлением собственных сил, величавый и умиротворенный.

Зритель, путешествуя по мифическому миру автора, сможет наблюдать образы хтонических гигантов, мифических животных, героев и богов, образы детства, материнства, таинственной силы и мудрости.