Назначен заместитель руководителя Пермского УФАС

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С 1 ноября на пост заместителя руководителя УФАС России по Пермскому краю назначена Ольга Андрианова. Назначение произошло по результатам согласования с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Соответствующий приказ 28 октября подписал глава ФАС России Игорь Артемьев, сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Андрианова начала свою трудовую деятельность в Пермском УФАС России в 2010 году с должности специалиста-эксперта в отделе контроля закупок. Далее она работала ведущим специалистом-экспертом, затем главным специалистом-экспертом, позже занимала должность заместителя начальника отдела контроля закупок, а в 2018 году стала руководителем отдела контроля закупок Пермского УФАС России.

Ольга Андрианова имеет классный чин — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3-гокласса.

На посту заместителя руководителя Пермского УФАС России Ольга Андрианова продолжит курировать работу ведомства в сфере контроля государственного и муниципального заказа.