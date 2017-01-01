Прокуратура вынесла представление краевому министру

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Прокуратура Пермского края проверила исполнение министерством ЖКХ и благоустройства края полномочий при предоставлении и контроле за расходованием краевых субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В 2019 году на субсидирование выделено 500 млн руб. Результаты проверки показали, что ведомством допускались нарушения.

В частности, муниципальные образования не уведомлялись о принятых решениях, деньги выделялись в местные бюджеты в условиях невыполнения ими обязательств по софининсированию мероприятий, не соблюдались сроки их перечисления.

В связи с этим и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александру Шицину подготовлено представление.