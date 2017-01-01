Три событийных проекта Пермского края стали лучшими в России

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Подведены итоги VII Всероссийского конкурса в области событийного туризма Russian Open Event Expo. Пермский край стал лауреатом второй степени в конкурсе «Лидер событийного туризма», а также одержал победу в трёх номинациях в рамках конкурса «Выбор года», сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Всего для участия в конкурсе было отобрано 206 проектов из 35 регионов России.

В номинации «Лучшее культурное событие с участием профессиональных творческих коллективов» первое место занял проект творческой лаборатории для молодых композиторов и исполнителей в Чайковском. Второе место в номинации «Лучшее событийное пространство» занял этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». Лауреатом первой степени в номинации «Лучший бренд региона» стал проект «59 фестивалей 59 региона», который одиннадцать лет успешно реализуется в Прикамье.

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