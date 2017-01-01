«Молот-Прикамье» уступил одному из лидеров ВХЛ

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 31 октября, пермский «Молот-Прикамье» уступил одному из лидеров ВХЛ — нефтекамскому «Торосу». Счёт домашней встречи — 1:2.

У пермяков голом в меньшинстве отличился Андрей Щербов после передачи Павла Жирнова.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Конечно, нужно было реализовывать большинство, и мы работаем над этим. Нужны исполнители, нужно мастерство. Сегодня могли и сравнять, но могли и пропустить ещё больше. Хороший соперник, хорошо играл по счёту. Тяжело было взламывать оборону, особенно в третьем периоде. Но я не могу упрекнуть ребят, что они не хотели играть. Что-то не получалось, но желание было огромное. Не было безразличия, самое главное. Будем готовиться дальше.

Твитнуть Поделиться Поделиться