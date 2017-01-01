Три пермяка, обвиняемых в похищении предпринимателя, предстанут перед судом


Кристина Бабушкина
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По данным СУ СК России по Пермскому краю, трое мужчин обвиняются в совершении преступлений по нескольким статьям: «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере», «Грабёж» и «Кража с банковского счёта».

Следствием было установлено, что 24 апреля 2019 года в Свердловском районе краевого центра на улице неустановленные лица напали на предпринимателя, надели ему на голову мешок, применяя насилие, поместили в салон автомобиля. Затем, угрожая по дороге ножом, увезли в Кунгурский район. Там похитители связали и поместили мужчину в подсобное помещение. Один из сообщников похитил у потерпевшего более 100 тыс. руб., в том числе и с банковских платёжных систем.

После подозреваемые направили партнёру потерпевшего по бизнесу SMS-сообщение с требованием о выплате за его освобождение 12 млн руб. Получив сообщение, товарищ бизнесмена сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

В ходе расследования личности похитителей были установлены. Один из них был задержан в собственном автомобиле, на допросе он указал на место, где был заключён похищенный предприниматель. Вскоре были задержаны соучастники преступления. 

На время следствия обвиняемые заключены под стражу.

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