В «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» прошло посвящение молодых специалистов в нефтепереработчики

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Фото: Сергей Королёв

Состоялось традиционное мероприятие Союза молодёжи «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» — посвящение молодых специалистов в нефтепереработчики. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Цель праздника — объединение молодёжи предприятия, повышение мотивации вновь принятых сотрудников не только к активному участию в производственной деятельности, но и к личностному росту, развитию навыков персонального лидерства и работы в команде.

Организаторы постарались сделать праздник ярким и незабываемым. Участники достойно проявили себя в «Гонке героев» — динамичном командообразующем тренинге, затем молодые сотрудники сразились в интеллектуальном турнире. Вместе с молодыми специалистами в соревнованиях участвовала команда руководителей предприятия.

Фото: Сергей Королёв

Самый волнующий этап — посвящение в профессию — всех ждал вечером. Каждый новобранец из рук генерального директора предприятия Сергея Андронова получил почётный знак молодого нефтепереработчика, затем прошёл процедуру помазания «чёрным золотом» от заместителя генерального директора по производству Антона Коваленко, а дальше заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Андрей Хаждогов каждому участнику вручил защитную каску «лукойловца». Все новички в присутствии руководителей, наставников и коллег дали торжественную «клятву молодого специалиста».

Именно с этого момента славная история «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» стала частью трудовой биографии 25 юношей и девушек. Коллектив пермских нефтепереработчиков принял в свои ряды новых сотрудников.