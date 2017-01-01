В Театре-Театре пройдут гастроли Государственного театра наций

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Фото: пресс-служба «Театра-Театра»

Спектакль «ГРОЗАГРОЗА» (+18) по пьесе Александра Островского в Театре наций поставил режиссёр-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра имени Фёдора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли, об этом сообщает пресс-служба Театра-Театра.

Роль Катерины Кабановой исполнит актриса Юлия Пересильд. Актёр Павел Чинарёв сыграет сразу двух персонажей: Тихона, нелюбимого мужа главной героини, и Бориса, её возлюбленного. Физическое сходство этих персонажей — новаторство и авторский ход режиссёра.

Евгений Марчелли, режиссёр:

— Борис и Тихон — как близнецы, в них практически нет разницы. Как влюбляются в одного из близнецов? Есть два брата, они совершенно одинаковые. Девочка выбрала одного, и она его любит. А второго не любит. Почему? Влюбляешься же сначала в то, что видишь. А они одинаковые, значит, есть ещё какие-то вещи, химия, запахи?

По словам режиссёра, его «ГРОЗАГРОЗА» не про «тёмное царство», а про любовь как про попытку соединить два разнополых существа, живущих параллельно.

В спектакле также примут участие лауреаты «Золотой маски» — актриса Анастасия Светлова, которая исполнит роль Кабанихи, и заслуженный артист России Виталий Кищенко, который предстанет перед зрителями в образе Дикого.