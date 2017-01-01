Замминистра по экономике в краевом минздраве избавилась от приставки и.о.

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Наталья Буяк обрела статус заместителя министра здравоохранения Пермского края. Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минздраве, это произошло 25 октября.

Напомним, что в сентябре 2019 года Наталья Буяк назначена на должность и. о. заместителя министра здравоохранения Пермского края. Ранее она работала в министерстве финансов, занимала пост заместителя министра, начальника управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы краевого минфина. В краевом минздраве также пояснили, что сферой ответственности нового министра останется экономический блок.

Наталья Буяк более 23 лет работает на госслужбе. С 2006 года занимала различные должности в краевом минфине.