Пропавший легкомоторный самолёт Cessna до сих пор не нашли

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Cessna-172S

В Пермском крае 28 октября продолжились поиски легкомоторного самолёта Cessna 172, которым управлял председатель федерации сверхлёгкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов.

Напомним, он вылетел в субботу, 26 октября. из Нижнего Городища (Частинский район). Предположительно, пилот направлялся в сторону аэродрома Фролы. Связь с самолётом пропала в районе Юго-Камского.



В воскресенье, 27 октября, зона наземного поиска составила 30 кв. км. Дважды за день привлекался вертолёт МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.



По решению оперативного штаба дополнительно в район поисково-спасательных работ был направлен вертолёт Robinson-44. Более чем за шесть часов с воздуха обследованы 600 кв. км лесной местности и автодорога Оса — Кукуштан.



Поисково-спасательные работы возобновились в 9 утра понедельника. К ним привлекли группировку из 105 человек личного состава и 21 единицы техники, в том числе от МЧС — 34 человека личного состава и восемь единиц техники.