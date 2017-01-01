Одобрена федеральная поддержка на 1 млрд руб. двух пермских промышленных проектов

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Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил поддержку двух проектов пермских предприятий. ООО «Красный Октябрь» и ПАО «Метафракс» получат по 0,5 млрд руб. Общий объём инвестиций в реализацию проектов этих компаний составит 8,3 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Общий бюджет проекта ООО «Красный Октябрь» составляет 1,8 млрд руб. За счёт средств ФРП будет приобретено основное технологическое оборудование для производства новой продукции. В результате реализации данного проекта у предприятия появится высокомаржинальный и востребованный не только на внутреннем, но и на зарубежном рынке продукт, экономика региона получит новые высокопроизводительные рабочие места, выручка предприятия за период 2019—2028 годов увеличится до 3,1 млрд руб.. и, как следствие, увеличатся поступления в бюджет за счёт роста налоговых отчислений.

Необходимо особо отметить, что интерес к продукции, выпускаемой в рамках данного проекта, уже проявили компании КНР, Турции, Швеции (IKEA), Кипра. Сумма подписанных предварительных соглашений на поставку продукции составляет на сегодняшний день более 10 млн евро.

Также федеральным ФРП одобрено финансирование инвестиционного проекта ПАО «Метафракс» по производству нового для предприятия продукта — параформальдегида. На реализацию проекта компания получит заём в сумме 500 млн руб. на покупку оборудования для организации производства в городе Губахе. Общий бюджет проекта составляет 6,3 млрд руб.

На сегодня параформальдегид является главным заменителем формалина. Основные преимущества нового продукта связаны с его экологической безопасностью, хранением и транспортировкой.

Проектом предусмотрено производство параформальдегида марки А. Данный вид используется при изготовлении пластмасс, красок, смол, клеевых составов, дубильных веществ, изоляционных материалов и многого другого. В настоящее время в России параформальдегид не производится, а основными его импортёрами в Российскую Федерацию являются Испания, Германия и Иран.

Отмечается, что планируемая мощность установки ПАО «Метафракс» составит 30 тыс. т в год. Произведённый параформальдегид будет реализовываться на внутреннем и внешних рынках. Организация данного производства в ПАО «Метафракс» позволит полностью покрыть текущую потребность страны в параформальдегиде, а оставшийся объём планируется экспортировать в Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию. По данным минпромторга Пермского края, уже сегодня у предприятия есть подписанные предварительные соглашения на поставку продукта в Северную Америку и в Азию.

Заявки по обоим проектам были подготовлены при поддержке Регионального фонда развития промышленности (РФРП). На сегодняшний день уже 15 проектов Пермского края получили одобрение как в региональном, так и в федеральном ФРП. Общая сумма по финансированию данных проектов в текущем году составляет порядка 3,5 млрд руб.

С начала года экспертными советами федерального и регионального фондов развития промышленности уже одобрено 13 проектов промышленных предприятий Пермского края на общую сумму 2,5 млрд руб. Так, поддержку федерального ФРП получили ООО «Эрис», АО «Новомет-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-механический завод» и ООО «Завод «Синергия»», АО «Сорбент», ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» и другие предприятия Прикамья. За весь период работы федеральным и региональным фондами развития промышленности одобрено 33 проекта предприятий Пермского края на общую сумму 5,8 млрд руб.

Фонд развития промышленности предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объёме от 5 млн до 2 млрд руб. по девяти программам льготного финансирования: «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Станкостроение», «Повышение производительности труда», «Маркировка лекарств», «Цифровизация промышленности», «Приоритетные проекты», «Лизинг».