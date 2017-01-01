«Парма» впервые выиграла в чемпионате

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал первую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. 26 октября на домашней площадке пермяки обыграли эстонский клуб «Калев» — 85:74.

При этом «Парма» уверенно начала матч, но вторая и третья четверти игры остались за гостями. Пермяки переломили ход матча лишь в последние десять минут.

Самыми результативными у «Пармы» оказались Арнетт Моултри (19 очков + 6 подборов), Марекс Мейерис (12 очков + 6 подборов), Максим Григорьев (12 очков), Лоренцо Уильямс (10 очков + 5 передач).

Следующий матч пермяки проведут на выезде — 5 ноября с польской командой «Зелёна Гура».