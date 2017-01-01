На конкурс «Лидеры России» зарегистрировались более 3 тыс. жителей Пермского края

Твитнуть Поделиться Поделиться

На сегодняшний день, 26 октября, от жителей Пермского края на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России — 2020» поступила 3031 заявка.

Всего на конкурс с начала регистрации заявки на участие подали 200 тыс. человек из России и других стран мира. В этом сезоне в конкурсе появились новые специализации: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Из них самой большой популярностью у участников пользуется специализация «Финансы и технологии» — на неё уже подано более 50 тыс. заявок. По специализации «Наука» пришло 18,2 тыс. заявок, а по «Здравоохранению» — более 8 тыс. обращений.

Напомним, регистрация на третий сезон конкурса управленцев завершится 27 октября в 23:59 по московскому времени. Второй — дистанционный — этап конкурса закончится в декабре 2019 года. Очные полуфиналы в восьми федеральных округах пройдут в январе — марте 2020 года, а суперфинал — в марте-апреле 2020 года.

Ранее на встрече с победителем и участниками всероссийского конкурса «Лидеры России» губернатор Прикамья Максим Решетников с радостью отметил, что в крае есть люди, готовые что-то менять. «Задача власти — создавать инфраструктуру, некую оболочку, а будет она заполнена или нет, зависит от самих людей. Мы все в одной лодке. В этом смысле я вижу в вас союзников», — пояснил он.

Источник — пресс-служба администрации губернатора