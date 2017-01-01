Депутаты гордумы собрали пресс-конференцию, чтобы объяснить отношение к повышению тарифа на проезд

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В Перми 25 октября состоялась пресс-конференция депутатов Пермской городской думы на тему грядущей транспортной реформы и их отношения к предлагаемому мэрией повышению тарифа на проезд с 20 руб. до 26 руб.

Поводом к мероприятию послужило широкое общественное обсуждение грядущей реформы, а также неоднозначное восприятие населением того, что депутаты проголосовали за повышение тарифа в первом чтении.

Напомним, проект повышения тарифа стал главной темой пленарного заседания гордумы 22 октября, а также «Часа депутата», где курирующая транспортную отрасль заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева почти три часа отвечала на 80 вопросов депутатов.

«Важность реформы для всего города показали рекордные три часа обсуждения. На моей памяти, а я депутат с 2006 года, такого долгого обсуждения ещё не было», — отметил первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Общее мнение депутатов — вопрос не до конца проработан.

В частности, сегодня не во всех автобусах есть возможность оплаты проезда за безналичный расчёт. Так, депутат Александр Филиппов отметил, что часть перевозчиков до середины июля 2020 года будет работать по старому контракту. Это означает, что если новый тариф будет принят в начале года, то пассажиры могут быть лишены льготы в виде скидки за оплату проезда безналом.

Депутат Арсен Болквадзе добавил: «Не окажется ли так, что человек заходит в автобус без наличных, имея только платёжную карту, едет он на работу или ребёнок в школу, и ему говорят: «Извините, у нас на этом транспорте не принимают безналичную оплату. Поэтому, пожалуйста, выходите или давайте деньги»?

Депутат Василий Кузнецов отметил, что также осталось много нерешённых вопросов, связанных со скидками на проездные, может сложиться та же ситуация, что и с безналичной оплатой: пассажир купит 1 февраля проездной и не сможет им воспользоваться.

Депутат Сергей Богуславский добавил, что решение по транспортной реформе было отложено до февраля, что позволит администрации Перми ответить на все имеющиеся вопросы.

«Хочу особо подчеркнуть, что мы не приняли решения о повышении тарифа. Мы лишь проголосовали в первом чтении. Даём администрации возможность ответить на все неотвеченные вопросы. Совершенно не факт, что в итоге мы проголосуем за повышение тарифа с 1 февраля. Депутаты имеют право вносить правки. и не исключена возможность повышения и с июля. и другой даты, и не обязательно до 26 руб.», — резюмировал Александр Филиппов.