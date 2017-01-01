Власти Перми обсудили развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий ИЖЗ

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В заседании рабочей группы приняли участие заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Перми Евгений Ведерников, директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина, депутат Пермской городской думы Владимир Манин, представители администраций районов, управления внешнего благоустройства и департамента земельных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

В рамках рабочей группы представлен отчёт о выполнении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в городе Перми в 2019 году.

В Дзержинском районе завершены работы по устройству тротуара на ул. Кустарной в микрорайоне Акуловском, в микрорайоне Усть-Мулянка на ул. Пожарной отремонтирована автомобильная дорога. В микрорайоне Посёлок Кировский закончен ремонт тротуаров на ул. Вольской, ул. Станционной, а также появились новые автомобильные дороги по ул. Станционной от ул. Магазинной до ул. Станционной (ж/д станция Курья), в микрорайоне Налимиха по ул. Налимихинской — от ул. Берестовой до дома № 102, по ул. Бузулукской, Кудымкарской, Копейской и Ирбитской Кировского района.

В Ленинском районе оборудована новая детская площадка на ул. Торфяной, 22 в микрорайоне Средняя Курья, в Свердловском районе завершён ремонт автомобильной дороги по ул. Южноуральской от ул. 2-й Холмогорской до ул. Братской. Положено 510 кв. м тротуара в Новых Лядах.

В Орджоникидзевском районе прошла приёмка работ по благоустройству тротуаров в микрорайонах Кислотные Дачи, Заозерье и Январском.

Представлен план мероприятий по благоустройству на 2020 год.

Депутат Пермской городской думы Владимир Манин предложил тщательно рассчитывать бюджетные средства и распределять их по нуждам районов: «Выделяемые из бюджетов разных уровней средства должны идти на конкретные нужды и цели. Депутатский корпус обязан обеспечить горожан достойными условиями».