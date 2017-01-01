Фракция «Единая Россия» в ЗС передала «платную» ставку депутату от ЛДПР



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Сегодня, 24 октября, члены краевого парламента приняли постановление о включение в список депутатов, работающих на постоянной основе в ЗС, члена комитета по госполитике и местному самоуправлению и члена фракции ЛДПР Игоря Орлова.

Решение фракции «Единая Россия» о передаче их ставки представителю другой фракции поддержали 49 депутатов, еще один парламентарий от голосования воздержался.

Напомним, в апреле этого года депутаты приняли поправки в закон о «Законодательном собрании Пермского края», которые предусматривают увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе с 21 до 24 человек. Согласно действующим правилам распределения, одна ставка перешла фракции «Справедливая Россия», а единороссам достались два места.

Одна из ставок фракции «Единой России» ранее перешла председателю экономического комитета заксобрания Татьяны Миролюбовой, а ставка «Справедливой России» до сих пор остается вакантной.