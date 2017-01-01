В эти выходные изменится движение общественного транспорта по ул. Героев Хасана

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С 00:00 26 октября до 5:00 28 октября, а также со 2 по 4 ноября будет полностью перекрыто движение на ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до въезда к ТЦ «Шоколад». Это связано со строительством участков канализации и водопровода, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая Гора» и №75 «Микрорайон Соболи» — «Микрорайон Костарёво» будет следовать из центра города до остановки «Улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая Гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома на ул. Героев Хасана, 64.

Маршрут №4т «Улица Нейвинская» — «Микрорайон Крохалева» будет идти от остановки «Улица Нейвинская» по ул. Героев Хасана, Хлебозаводской, далее — по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по ул. Хлебозаводской и Героев Хасана с остановкой на конечном пункте «Улица Нейвинская».

Движение общественного транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс».