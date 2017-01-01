В Березниках при поддержке «Азота» состоялся городской конкурс профориентации среди детей Skill me!

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Фото: Ольга Воробьёва

Представители филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» приняли участие в открытом городском конкурсе по формированию профессиональных компетенций у учащихся начальной ступени обучения Skill me! Мероприятие состоялось в березниковской гимназии №9, сообщает пресс-служба предприятия.

Накануне прошёл заочный этап городского конкурса. Дети и родители подготовили рисунки, фотографии и поделки, связанные с профессиональной деятельностью родителей на предприятиях. Представленные работы оценивало компетентное жюри — представители градообразующих предприятий города. Результаты заочного этапа конкурса будут известны 26 октября.

Городской конкурс начался с «Неконференции» — открытого диалога представителей градообразующих предприятия со школьниками и их родителями. Учеников интересовала социальная политика предприятий, использование современных инновационных технологий на производстве. Поступали вопросы об экологии, сотрудничестве с высшими учебными заведениями и возможностях карьерного роста на крупном промышленном предприятии. Личным опытом поделилась Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— На «Азоте» работаю 30 лет, пришла сюда химиком-технологом. Сейчас занимаю руководящую должность. Для молодых и инициативных специалистов в компании «УРАЛХИМ» существует программа преемственности. Достаточно подать заявку на участие в программе и пройти необходимое тестирование. В результате разносторонней оценки мы получаем подробный отчёт, который позволяет оценить перспективы профессионального развития и спланировать карьеру участника программы на ближайшую перспективу.

После «Неконференции» все участники мероприятия разделились по конкурсным площадкам: «Технолог», «Химик», «Шахтёр», «Металлург», «Эколог». Юных экологов оценивала Оксана Таланкина — заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по экологии — начальник отдела. Конкурсанты решали практические задания в области сортировки мусора, защиты водных объектов и заботы об окружающей среде. Лидерами на рабочей площадке «Эколог» стали семьи Корнеевых (МАОУ гимназия №9), Глуховских (МАОУ СОШ №16), Русиновых (МАОУ СОШ №11).

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии — начальник отдела:

— В Березниках это первый профориентационный конкурс, ориентированный на детей. Хорошо, что уже в юном возрасте они задумались о своей будущей профессии.

Вопросам экологии наше предприятие всегда уделяло и будет уделять особое внимание. У нас действуют уникальные биологические очистные сооружения, мы устанавливаем оборудование, соответствующее всем требованиям природоохранного законодательства, ежегодно предоставляем экологический отчёт. Наша молодёжная организация «Лига лидеров» принимает активное участие во всех городских, краевых и всероссийских мероприятиях, организует субботники, реализует проекты. К примеру, в этом году — 110 лет со дня рождения учёного-озеленителя Валентина Миндовского. И мы реализуем проект «Город-сад. Наследие». Он направлен на сохранение зелёного ожерелья города и воспитание экологически грамотного отношения к природе среди горожан.

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