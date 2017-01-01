В Перми выдано разрешение на строительство физкультурно-спортивного центра на ул. Академика Веденеева, 25

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Как сообщают в пресс-службе администрации города Перми, новый спортивный центр планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

В физкультурно-спортивном центре будут располагаться шесть спортивных залов: игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой и два зала для единоборств. Центр будет предназначен для организации и проведения тренировочных занятий и организации досуга населения.

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