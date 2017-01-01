Число зарегистрированных случаев мошенничества в Пермском крае выросло на 24,5%

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Как сообщает Пермьстат, по данным ГУ Министерства внутренних дел России по Пермскому краю за январь-сентябрь 2019 года число зарегистрированных преступлений составило 32 тыс. 728, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.

За девять месяцев было совершенно 2 тыс. 223 особо тяжких преступлений, 8 тыс. 167 средней тяжести и 16 тыс. 442 небольшой тяжести.

Самая высокая динамика по тяжким преступлениям — на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По отдельным составам преступлений наибольший рост отмечается в мошенничестве. Так, было зарегистрировано 4 тыс. 245 случаев мошенничества — это на 24,5% больше, чем за период с января по сентябрь 2018 года.

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