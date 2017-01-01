Выдача новых кредитных карт в Пермском крае выросла на 9,5%

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По данным Национального бюро кредитных историй, за период с января по сентябрь 2019 года в России выдали 9,17 млн «кредиток». Это на 13% больше, чем в предыдущем году.

Среди 30 регионов России в третьем квартале 2019 года по количеству выданных кредитных карт лидируют Москва (214,8 тыс.), Санкт-Петербург (120,4 тыс.) и Краснодарский край (119,8 тыс.).

Пермский край в рейтинге занял 16-е место: за третий квартал было выдано 61 тыс. 969 кредитных карт, что на 5 тыс. 366 единиц больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.