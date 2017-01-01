Виктор Вексельберг продал пермские тепличные активы В компании-владельце тепличного комплекса в Чусовом сменился владелец контрольного пакета

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В возводимом тепличном комплексе «Пермский» сменились бенефициары. В правительстве Пермского края уже осведомлены о смене структуры собственников предприятия. Там говорят, что от инвесторов заявлений о смене концепции не поступало, а строительство тепличного комплекса идёт по графику.

ООО «Гринхауз» получило контрольный пакет (51%) в компании-владельце тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом. Об этом говорят данные ЕГРЮЛ. Ранее 49% ООО «Нектис» принадлежали ООО «Ренова-холдинг рус», конечным бенефициаром которого является Виктор Вексельберг. Оставшаяся доля ООО «Нектис» (51%) принадлежала АО «Комплекспром». ООО «Ренова-холдинг рус» вышло из проекта, а у АО «Комплекспром» доля в ООО «Нектис» была снижена до 49%.



ООО «Гринхауз» на 100% подконтрольно ООО «Ф-холдинг» (генеральный директор — Дмитрий Лашин). Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцами этой компании являются Дмитрий и Александр Лашины, а также Игорь и Максим Соколовы. Они также упоминаются как бенефициары ряда тепличных мощностей в Липецкой области. В сентябре 2019 года ООО «Гринхауз» также получило контрольный пакет (51%) у другого тепличного актива компаний Виктора Вексельберга «Теплицы регионов».

Представитель «Реновы» сообщал РБК, что финансовый результат «Теплицы регионов» устраивает компанию. Однако, поскольку инвестиции не являются для них приоритетными и профильными, там приняли решение о выходе.

В Агентстве инвестиционного развития Пермского края пояснили «Новому компаньону», что «реализация проекта на сегодняшний день идёт согласно утвержденному графику и никаких отклонений не зафиксировано». В краевом минсельхозе также подтверждают, что строительство тепличного комплекса «Пермский» идёт согласно графику.



По информации Агентства инвестиционного развития Пермского края, ввод в эксплуатацию новейшего тепличного комплекса площадью 24 га должен состояться в течение 2020 года. Первая очередь тепличного комплекса должна быть сдана в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Вторая очередь, согласно планам инвестора, появится в конце 2020 года. После выхода на проектную мощность — в 2021 году — предприятие планирует производить овощную продукцию в годовом объёме: 7 тыс. т огурцов и 12 тыс. т томатов.



Общий размер инвестпроекта оценивался в 7,8 млрд руб. По данным Агентства инвестиционного развития Пермского края, на сегодняшний момент в строительство уже вложено 2,5 млрд руб.



Краевые власти в курсе ситуации со сменой конечных бенефициаров ТК «Пермский». Со стороны инвестора в правительство Пермского края заявлений о смене концепции не поступало. Обязательства, закреплённые за сторонами в инвестиционном соглашении, заключенном между Агентством инвестиционного развития Пермского края и инвестором, остаются в силе.



Оперативно связаться с руководством тепличного комплекса «Пермский» не удалось.



Эксперты говорят о том, что рынок овощей в Пермском крае недозагружен, поэтому проблем со сбытом у нового производителя огурцов и томатов возникнуть не должно.

Иван Огородов, руководитель Пермского научно-исследовательского института и экс-глава краевого минсельхоза:

— В Пермском крае потенциально востребована продукция ТК «Пермский». Значит, новым собственникам должно быть выгодно достроить теплицы и запустить проект, тем более что стройка ведётся в основном на заёмные средства, полученные по федеральной программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Напомним, о планах группы компаний «Ренова» по строительству тепличных комплексов, в том числе в Пермском крае, стало известно в феврале 2017 года. Это произошло через пару недель после того, как Максим Решетников сменил на посту губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

В 2018 году под реализацию проекта тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом в Сбербанке был одобрен кредит в 6,2 млрд руб. по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Уже в 2019 году УК «Агроменеджмент» было выдано разрешение на строительство. Летом 2019 года там приступили к возведению объектов. Это крупнейший проект УК «Агроменеджмент» по строительству теплиц, компания также готовит запуск аналогичных комплексов в августе 2019 года в Республике Коми и Чувашской Республике.