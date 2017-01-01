В Пермском крае назначены новые судьи

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Из четырёх претендентов рекомендацию к назначению в суды общей юрисдикции получили трое. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Так, на должность заместителя председателя Орджоникидзевского суда Перми одобрена Татьяна Костенко, на должность судьи Березниковского городского суда — Ирина Фоменко, а на должность судьи Лысьвенского городского суда — Валерия Чиркова.

Кроме того, квалифицированной коллегией были рассмотрены заявления о прекращении полномочий судей, а также представления председателя Пермского краевого суда Владимира Вельянинова, осуществляющего полномочия председателя Пермского краевого суда Натальи Киселёвой, председателя Арбитражного суда Пермского края Татьяны Мещеряковой о присвоении судьям очередных квалификационных классов.