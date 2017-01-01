В Пермском крае цены на дачи выросли на 10%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Аналитики «Авито Недвижимость» выяснили, что цены на загородную недвижимость в Пермском крае выросли почти во всех категориях.

В третьем квартале средняя цена загородного дома в Пермском крае составила около 1,4 млн рублей, что на 4% превышает ценник за аналогичный период прошлого года.

Дача — самый доступный по цене вариант покупки загородной недвижимости — в среднем обойдется в 400 тыс. рублей — это на 5% больше, чем в прошлом году.

В Пермском крае коттеджи и таунхаусы в среднем стоят 5,5 млн рублей, их стоимость с прошлого года осталась неизменной.