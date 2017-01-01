Пермский театр оперы и балета в ноябре представит премьеру детского спектакля

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Эскиз к опере

Фото: Пермский академический театр оперы и балета

Премьера детского спектакля «Терем-теремок» по мотивам известной русской сказки состоится на сцене Пермского театра оперы и балета 1, 2 и 23 ноября (6+).

В основу спектакля екатеринбургской команды в лице режиссёра Марии Рубиной и художника-постановщика Дарьи Самороковой легло либретто поэта и драматурга Самуила Маршака и композитора Ильи Польского. Команда постановщиков интерпретировала народную сказку по-новому: если в оригинальном сюжете злые герои наказаны, а добрые побеждают, то в версии Пермской оперы все персонажи примиряются и понимают, что жить можно в дружбе и сообща совершать большие дела. Особенность спектакля, по словам Марии Рубиной, в том, что певцы не изображают животных, артисты создают сложные образы, в которых точно чувствуется характер героев: эксцентричный Петух, прямолинейный Медведь, авантюрист Волк и другие.

Одной из задач постановочной команды стало создание двух вариантов сценографии. Первый — полновесный, детальный — для сцены театра. Второй — мобильный, чтобы спектакль можно было показывать в других городах Пермского края и за его пределами.