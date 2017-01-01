«Молот-Прикамье» проиграл «Торпедо» в овертайме



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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 20 октября сыграл свой 17-й матч в регулярном чемпионате ВХЛ и в овертайме уступил гостям из усть-каменогорского «Торпедо» — 1:2.

Единственную шайбу за пермяков забил на 16-й минуте Михаил Калашников.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Я не могу упрекнуть ребят в нежелании или ещё в чём-то. Была хорошая работа, самоотдача. Не скажу, что «прижимались» к воротам, что делали это специально или играли на удержание счёта. Нас вынуждала ситуация так играть в третьем периоде. Но, к сожалению, у нас находятся в такие моменты люди, которые совершают индивидуальные ошибки. Именно это приводит к такому вот результату.

После этого поражения «Молот-Прикамье» остаётся на 12-й строчке в турнирной таблице, в 17 играх набрав 19 очков. Следующий матч пермяки проведут на домашней арене во вторник, 22 октября, с новокузнецким «Металлургом». Начало матча — в 19:00.

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