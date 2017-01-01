В Пермском крае зафиксирован самый крупный рост среди регионов по долговой нагрузке на население

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Прикамье возглавило рейтинг регионов по наибольшему росту темпов показателей долговой нагрузки (ПДН) на население. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с апреля по октябрь 2019 года ПДН в регионе вырос на 3,08% — с 23,55% до 26,63%. У идущей следом Кировской области рост за тот же период составил 2,8%.

Тем не менее по общему показателю ПДН Пермский край не входит в число худших. Наибольший объём ПДН — в Амурской (30,41%), Кировской (29,45) и Оренбургской (28,64) областях. Наименьший — в Приморском крае (21,74). Средний показатель по России — 24,6% —увеличился с апреля на 1,6%.

Специалисты НБКИ отмечают, что наибольший средний показатель по стране за последние пять лет зафиксирован в октябре 2015 года — 26,7%. Наименьший был в апреле этого года — 23%.