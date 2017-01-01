«Молот-Прикамье» разгромил гостей из Казахстана

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в матче 16-го тура чемпионата ВХЛ на домашнем стадионе разгромил ХК «Номад» из Нур-Султана — 7:1.

При этом пермяки первыми пропустили уже на четвёртой минуте. Но затем шайбы залетали только в ворота гостей. Дважды отличился Владимир Королёв, по разу — Артур Чувиляев, Александр Куваев, Артём Прохоров, Денис Скатов, Михаил Калашников.

После этой игры «Молот-Прикамье» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков в 16 играх.

Следующий матч пермяки проводят уже сегодня, 20 октября, на домашней арене с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Начало игры — в 17:00.