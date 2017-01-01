В Перми за мошенничество с материнским капиталом осуждён директор строительной компании



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Кировский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении директора пермской строительной компании ООО «Теремок». Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Обвиняемый в течение шести лет заключал договоры от лица организации на строительство деревянных домов. В счёт оплаты строительства директор компании принимал не только наличные, но и средства материнского капитала.

Напомним, средства материнского капитала можно использовать для улучшение жилищных условий, в том числе и на приобретение или строительство жилого помещения. Но в действительности принятые на себя обязательства подсудимый не собирался исполнять, а похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, путём обмана и злоупотребления доверием заказчиков, директор компании заключил 39 договоров, ущерб от которых превышает 7 млн руб.

Кроме того, по вине руководителя «Теремка» все обманутые женщины также были лишены права на использование средств капитала для улучшения жилищных условий своих несовершеннолетних детей.

Суд признал виновным директора «Теремка» в мошенничестве при получении выплат, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы, со штрафом 30 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При постановлении приговора судом восстановлено право потерпевших на использование материнского капитала.