Индекс промышленного производства Пермского края с января 2019 года составил 102,9%

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Пермьстат представил данные о динамике промышленного производства за период с января по сентябрь 2019 года.

Позитивную динамику в течение девяти месяцев продемонстрировали практически все сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста наблюдаются в обрабатывающем производстве – 4,3%, добыче полезных ископаемых – 2%. Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений возросла на 0,9%.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, напротив, сократилось на 6% к аналогичному периоду прошлого года.

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