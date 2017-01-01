Ради отпуска за границей пермяки выплатили долги в размере 4 млрд руб.

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С января по сентябрь 2019 года жители Пермского края, чтобы уехать за границу, погасили долги на сумму около 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

По данным ведомства, каждый седьмой должник исполняет свои финансовые обязательства только после применения к нему ограничения в праве выезда за пределы России.

Судебные приставы сообщают, что 65 527 пермяков, являющихся должниками по исполнительным производствам, ограничены в праве выезда за пределы РФ. В УФСП рекомендуют выезжающим за рубеж не менее чем за две недели погасить свои задолженности.