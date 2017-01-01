В конкурсе на разработку документации для капремонта ул. Ленина победила пермская компания Стоимость работ составит 45,3 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 16 октября, в Перми наконец-то состоялся конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Ленина от железнодорожного вокзала Пермь II до ул. Парковой (перед Северной дамбой).

Заявки на участие в конкурсе прислали ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск), ООО «АудитЭнергоПроект» (Екатеринбург), ООО «ИС-Проект» (Пермь) и ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» (Пермь).

В результате ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск) отстранили от участия в конкурсе. Первое место заняло ООО «ИС-проект», которое снизило цену лишь на 1,3% (45,3 млн руб.). Дело в том, что, по итогам рассмотрения вторых частей заявок, эта компания получила наибольший рейтинг из-за большого опыта компании в проведении подобных работ: конкурсная комиссия засчитала этой компании 10 контрактов, а её конкурентам — ноль или два. Из-за этого ООО «АудитЭнергоПроект», которое предложило выполнить работы за 33 млн руб., понизив цену на 28,1%, получило лишь второе место.

Победитель конкурса должен был предоставить заказчику полный комплект документации не позднее 24 февраля 2020 года.

Напомним, что ул. Ленина входит в перечень объектов по капремонту автомобильных дорог в рамках подготовки к 300-летию города. В бюджете Перми на 2021 год на капремонт этого участка дороги заложено 250,1 млн руб. Однако полное завершение работ планируется лишь в 2023 году.

Впервые конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту администрация Перми объявила 11 апреля, но спустя шесть дней закупку отменили. Повторную закупку объявили 30 мая. Начальная цена контракта составила 45,9 млн руб. В июле на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, и торги признали несостоявшимися. В августе закупку объявили вновь.

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