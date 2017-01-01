«Молот» уступил карагандинской «Сарыарке»

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Вчера, 16 октября, на домашнем льду пермский «Молот» уступил карагандинской «Сарыарке» 1:2. Все три шайбы команды забросили в неравных составах.

«Сарыарка» во втором периоде забросила две шайбы. У «Молота» на 52-й минуте вышло только сократить отставание — гол забил Павел Жирнов.

По завершении встречи наставники команд поделились мнением об игре.

Леонид Тамбиев, главный тренер ХК «Сарыарка»:

— Я считаю, что с нашей стороны была хорошая игра в плане движения, катания. Хорошая работа и самоотдача. Чуть смазали концовку удалением в зоне атаки. Понравилось, что наконец-то нас прорвало в большинстве — забросили две шайбы. Про грязь не хочется говорить, но грязи было очень много на льду. Толчок в спину, это не борьба, смотрите видео. Мне это не очень понравилось — мне жалко своих игроков. Ребят и болельщиков — с победой. Двигаемся дальше.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Я не соглашусь с коллегой, что тут была «грязь». Ломали» игру, пытались её вернуть в своё русло. Это мужская борьба. И тут излишняя грубость, может быть, была. Но это не грязь. Были единичные моменты. Грязь — на улице. С нашей стороны: мы провалили второй период. Нюансы решают, конечно, всё — в большинство соперник забил. Мы тоже забросили одну. Но у нас была возможность в первом периоде — шесть минут, но мы не забили.

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