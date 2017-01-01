Пермь вошла в топ-10 среди городов-миллионников по качеству дорог

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru опубликовали рейтинг 200 городов России по качеству дорог и доступности парковок. В десятке городов-миллионников Пермь заняла 5-е место, а в общем рейтинге разместилась на 37-й строчке с результатом 5 баллов, что на 0,1 балла ниже, чем в прошлом году.

Респонденты оценивали утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своём районе» по шкале от 1 до 10, где 10 — «полностью согласен». По итогу для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог.

В рейтинге Пермь обогнала такие города-миллионеры, как Екатеринбург (97-е место), Новосибирск (80-е место), Уфа (66-е место) и Нижний Новгород (63-е место).

В списке городов, жители которых высоко оценили качество дорог и доступность парковок, лидируют Грозный, Тюмень, Ханты-Мансийск, а Воркута, Шахты и Каменск-Шахтинский стали городами-аутсайдерами.

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